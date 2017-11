Sénégal: Refus de reconnaitre le Chef de l'opposition - Macky ne veut pas armer WADE

Il y a encore fort à faire dans la construction et le développement des marchés financiers… Plus »

Ce statut donne des avantages et des prérogatives. Au Mali par exemple, le chef de l'opposition politique est assimilé au Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a un cabinet dont la composition, les modalités d'organisation, de fonctionnement et les avantages sont ceux du cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les crédits nécessaires à la prise en charge du chef de l'opposition politique et de son cabinet sont inscrits au budget d'Etat.

Le Pds est arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2012. Il est également à la tête de la coalition avec Aj et le mouvement Tekki et Bokk Gis Gis qui est arrivée deuxième aux législatives du 30 juillet dernier. Mieux, le seul groupe parlementaire est dirigé par Madické Niang que le secrétaire général national du Pds a récemment intronisé numéro 2 du Pds.

Et de l'aveu même du ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, le président de la République a appliqué tous les points soumis au référendum sauf deux: la rationalisation des partis politiques et surtout le statut du chef de l'opposition.

Pourtant, le gouvernement ne s'est pas fait prier et n'a pas perdu du temps pour mettre en application la création du Haut conseil des collectivités territoriales et les quinze députés ont été appliqués, des points qui l'arrangent.

