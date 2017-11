Soudan - Omar el-Béchir appelle Vladimir Poutine à la rescousse

Il dénonce, par ailleurs, la politique des Etats-Unis en Syrie, en Iran et en Irak, convaincu que "si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu". Omar el-Béchir est toujours visé par deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour. La Russie n'a pas signé le statut de Rome qui institue la CPI. Omar el-Béchir peut donc y séjourner sans être inquiété.

Khartoum veut aussi renforcer sa coopération militaire avec Moscou et se fournir en armes. En retour, le président soudanais veut être un relais pour la Russie en Afrique. En effet, Washington accuse Khartoum de soutenir "le terrorisme". Omar el-Béchir a remercié Poutine pour sa position dans "les affaires internationales et sa position en faveur du Soudan".

