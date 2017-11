Zimbabwe: La Cour juge légal le coup de force de l'armée

Dans son verdict, la Cour estime que l'intervention de l'armée est légale car elle visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Le tribunal faisait ainsi référence à Grace Mugabe, épouse de l'ex-président, et à son entourage, accusés de peser sur les choix de l'ex-président pour faire avancer leurs intérêts personnels.

La justice zimbabwéenne a jugé que le « coup de force de l'armée » qui a abouti à la démission du président Robert Mugabe était légal. Le tribunal de Harare avait été saisi par deux citoyens zimbabwéens. La décision est tombée, ce samedi 25 novembre. Les militaires ont pris le contrôle du pays, dans la nuit du 14 au 15 novembre, provoquant des protestations au niveau national et international. L'Union africaine a notamment mis en garde contre ce qu'elle estimait être un coup d'Etat par l'armée et a appelé à un retour au respect de la Constitution.

