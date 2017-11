Egypte: Attentat - Les autorités décrètent trois jours de deuil national

De son côté, Donald Trump a dénoncé « l'attaque terroriste horrible et lâche ». Et d'ajouter : « Le monde ne peut pas tolérer le terrorisme, nous devons vaincre militairement les terroristes et discréditer l'idéologie extrémiste qui forme la base de leur existence ».

Le président Abdel Fattah al-Sissi a promis de répondre avec « une force brutale » à cet attentat. « Les forces armées et la police vengeront nos martyrs », a assuré le chef de l'Etat. Quelques heures plus tard, l'armée annonçait avoir procédé à des frappes aériennes dans la région, où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe djihadiste EI.

