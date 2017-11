Tchad: L'ancien maire de Moundou, Laoukein Médard, finalement libéré

« Un sentiment de satisfaction totale, eu égard au droit qui a été appliqué malgré le refus du procureur de la République de lui donner le mandat de sortie. Le ministre a tapé du poing sur la table pour demander que la loi de la République soit respectée et voilà. Notre client est désormais dehors. Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le jeudi 23 novembre, nous nous sommes présentés devant le juge. Nous avons utilisé l'article 314 du nouveau code de procédure pénale qui déclare que lorsqu'un prévenu est détenu pendant quatre mois sans être présenté devant le juge, la décision sera la mise en liberté d'office. Le juge a accédé à notre demande et c'est une très grande victoire judiciaire », a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, le téléphone a chauffé entre Moundou et Ndjamena. Finalement, la chancellerie a recadré le procureur qui a dû se plier à la décision du juge. C'est donc en pleine nuit et avec des youyous, que l'ancien candidat à la présidentielle est arrivé chez lui vendredi soir.

Au Tchad, l'ancien maire de Moundou, Laoukein Médard, a finalement retrouvé sa liberté de mouvement, dans la soirée du vendredi 24 novembre, et ce, après plus de quatre mois de détention. Les autorités nationales ont en effet dû donner de la voix pour que la décision du juge du tribunal de Moundou de le remettre en liberté soit respectée, alors que le procureur avait refusé d'appliquer le code de procédure pénale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.