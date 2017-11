Afrique du Nord: Carnage en Egypte - Israël appelle à un «front régional» contre le terrorisme

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou évoque la « coopération fructueuse » et « secrète » d'Israël avec des pays arabes, dans un contexte d'inquiétudes face à l'influence grandissante de l'Iran au Moyen-Orient. Il est question notamment de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite.

Pour atteindre son apogée avec l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi. La coordination entre les deux pays est essentiellement consacrée au renseignement militaire. On l'a vu encore récemment avec la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et le Sinaï.

La coopération militaire entre Israël et l'Egypte n'est un secret pour personne. Et elle existe en fait, avec des hauts et des bas, depuis la signature du traité de paix en mars 1979.

