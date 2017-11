Angola: Le PR rend hommage aux héros de la liberté en Afrique

Le Conseil de consultation et concertation sociale de l'administration municipale de Lubango a créé… Plus »

"En visitant le Parc de la liberté (Freedom Park), nous aimerions exprimer notre profond respect pour tous les héros sud-africains qui sont tombés pour la cause de la liberté, luttant contre le régime de l'Apartheid à l'intérieur comme dans les pays qui ont soutenu la lutte comme l'Angola, le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie. Que leur exemple soit suivi par les nouvelles générations de Sud-Africains: honneur et gloire! João Lourenço, Président de la République d'Angola".

Les leaders internationaux et continentaux sont aussi parmi les martyrs pour leur contribution à la libération de l'Afrique du Sud ou réprimés en général. Agostinho Neto, premier président de l'Angola, Samora Machel (Mozambique) et Amílcar Cabral (Guiné-Bissau) font partie des figures sélectionnées du "mur de la renommée".

Freedom Park comprend un mémorial répertoriant les noms des citoyens tués dans les guerres d'Afrique du Sud, Ière et 2ème guerres mondiales et pendant l'apartheid, ainsi que la bataille de Cuito Cuanavale.

Après l'accomplissement du protocole traditionnel à Freedom Park, João Lourenço a écrit dans le livre de visites un message d'appréciation dans lequel il a souligné le rôle de tous ceux qui ont perdu la vie en Afrique du Sud et ailleurs en faveur de la liberté et de la paix.

Accompagné de son épouse, Ana Dias Lourenço, le Président a visité les pièces principales et galeries du monument historique, où il a déposé une gerbe de fleurs, précédé du rituel de pieds nus et lavage des mains dans une fontaine.

