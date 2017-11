Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF / TP Mazembe - Trésor Mputu out pour la finale retour

Mäzembe a la peau dure. Pour l'avoir un peu ignoré SuperSport United et son entraîneur Eric Tinkler en… Plus »

« Il n'y a que quelques jours qu'il était avec nous, cela ne nous a pas empêché de compter sur lui. Dommage, sa prestation a été moyenne, il n'a pas joué vite et vers l'avant pour marquer tel qu'on espérait... », avait regretté Mihayo sur le site officiel du TPM à l'issue de la finale aller. « Il a joué tranquille et il a été bon dans la conservation de la balle alors qu'il fallait vite se projeter devant... », a-t-il ajouté.

Finaliste en 2013 de la Coupe de la CAF face et vainqueur en 2016, le TP Mazembe va tenter de conserver son titre samedi 25 novembre en Afrique du Sud. Les Corbeaux de Lubumbashi affrontent SuperSport United en finale retour. Et la conquête du titre continental se fera sans Trésor Mputu.

