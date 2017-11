Egypte: Au moins 235 morts et 120 blessés

La ville ciblée par les terroristes se situe à une quarantaine de kilomètres de la ville côtière d'Al-Arish, en direction de Port-Saïd et du delta du Nil. On n'ose imaginer dans quel état se trouve sa population, dont une grande partie vient d'être décimée par cette attaque. Bir el-Abd est à peine un gros bourg !

Les assaillants s'en sont pris à des fidèles réunis lors de la prière du vendredi dans la mosquée de la ville, qu'ils ont encerclée, selon le récit d'un témoin : ils ont effrayé les occupants au moyen d'une bombe qu'ils ont fait exploser à l'extérieur, puis ils ont massacré les occupants à mesure qu'ils tentaient de fuir... Le bilan des blessés se transformait rapidement en un bilan de morts tandis que les victimes succombaient à leurs blessures.

Quelques heures après l'opération, les réactions ont commencé à affluer des quatre coins du monde : Washington, Paris, Riyad, Téhéran... Elles avaient été précédées par celle du président égyptien, qui a juré vengeance contre les responsables de la tuerie : «Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement»... On apprenait ensuite qu'il avait convoqué une réunion de la commission sécuritaire avec la participation des ministres de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que celle des directeurs des Renseignements généraux et militaires.

Jusque tard hier, aucune revendication de cette opération n'avait été enregistrée. Mais tous les regards se tournaient vers les groupes jihadistes armés affiliés à Daech, qui ont sévi à plusieurs reprises dans la région du Sinaï.