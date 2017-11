Angola: Lubango crée une commission pour accompagner le réaménagement de la piscine publique

Il a souligné qu'au cours de la réunion, de nombreux participants ont applaudi le projet et d'autres ont défendu les changements techniques, tels que l'installation d'une feuille de route d'information, ainsi que l'enceinte pour la sécurité des passants et le traitement de l'eau.

Le fait a été avancé à la presse, par l'administrateur municipal de Lubango, Francisco Barros, à la fin d'une réunion d'auscultation et concertation sociale, convoquée extraordinairement pour aborder le sujet et qui a eu la participation de plusieurs couches sociales de la municipalité.

Lubango — Le Conseil de consultation et concertation sociale de l'administration municipale de Lubango a créé vendredi, une commission de travail composé de membres de divers organes de la société civile pour suivre l'exécution du projet de réaménagement de la piscine Nossa Senhora do Monte et surmonter le différend entre le pouvoir local et les citoyens sur le sujet.

