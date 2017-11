Afrique: Coupe de la CAF - TP Mazembe ou SuperSport United ? La réponse ce samedi

Mäzembe a la peau dure. Pour l'avoir un peu ignoré SuperSport United et son entraîneur Eric Tinkler en… Plus »

SuperSport United a livré depuis le coup d'envoi de la compétition huit matches à domicile, en a remporté quatre et a été tenu quatre fois en échec dont une fois par Mazembe lors de la phase de poules. En cas de victoire, SuperSport United serait le troisième club sud-africain à remporter un titre continental après Orlando Pirates en 1995 et Mamelodi Sundowns en 2016.

Indécise. Comment qualifier autrement la seconde manche de la finale de la Coupe de la Confédération 2017. Il y a une semaine à Lubumbashi, le TP Mazembe, qui vise une deuxième victoire consécutive dans l'épreuve, a pris une courte avance (2-1) avec deux réalisations d'Adama Traoré et de Daniel Adjei. Mais le but du Sud-Africain Sipho Mbule pourrait peser lourd en vertu de la règle « les buts marqués à l'extérieur comptent double ».

Ce n'est plus qu'une question d'heures, la Coupe de la CAF connaitra son vainqueur ce samedi 26 Novembre. Aujourd'hui se joue la finale retour de la compétition. Et Pretoria, les Corbeaux du Tout puissant Mazembe et les Sud-Africains de Supersports United vont tenter de se départager. Ils sont les deux à avoir survécu aux vagues et à la tempête qui ont soufflé sur leur navire pendant ces 6 mois de dur labeur. Tous les deux convoitent ce titre mais un seul le décrochera.

