Tunisie: Le déficit de la balance commerciale débattu à Istanbul

L'ajustement de la balance commerciale entre la Tunisie et la Turquie, en facilitant l'écoulement des exportations tunisiennes sur le marché Turc, notamment du phosphate et dérivés, des produits agricoles et certains produits industriels, a été au centre d'une réunion tenue à Istanbul entre le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Hichem Ben Ahmed, et le ministre turc de l'Economie, Nihat Zeybekci.

Ben Ahmed a rappelé, au cours de cette réunion organisée dans le cadre des travaux de la 33e session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de coopération islamique (Comcec), que la Tunisie œuvre à la maîtrise de ses importations via le renforcement de la transparence des transactions économiques et la protection du consommateur.

Il a mis l'accent sur l'importance du développement des investissements turcs en Tunisie et la création de projets communs dans les secteurs de textile-habillement et des industries de l'électroménager.

Pour sa part, le ministre turc de l'Economie a exprimé la volonté de son pays d'étudier les mesures favorisant le renforcement des exportations tunisiennes et la mise en place de projets bilatéraux dans le domaine du phosphate et dérivés.

Les deux parties ont convenu, à cette occasion, d'organiser une réunion de la commission mixte, au début de 2018, afin d'examiner les propositions visant l'équilibre les échanges commerciaux entre les deux pays.

Sachant que le déficit enregistré par la Tunisie avec la Turquie est estimé à -1.496,8 MD.