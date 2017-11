Tunisie: Fin de la galère ?

A vrai dire, on ne peut pas parler d'un réel exploit dans le cas de la victoire (1-0) d'avant-hier quand bien même ce serait premier succès de l'histoire des Noir et Blanc sur la pelouse de Ben Guerdane. En effet, la différence de classe est telle qu'elle ne laisse aucune chance -- ou presque -- aux Jaune et Noir. Les locaux n'ont toujours pas remporté le moindre des onze matchs joués.

Les copains de Yassine Boufalgha ont le moral à zéro. Le doute qui s'insinue immanquablement leur fait perdre beaucoup de leur concentration, d'où une fébrilité et une précipitation incroyables. L'absence du maître à jouer des Clubistes Sfaxiens, Maher Hannachi, blessé, a été sans conséquence. Mené par son excellente paire de récupérateurs Karim Awadhi- Kingsley Sokari, le team sfaxien a géré le match à sa guise, changeant de rythme quand il le fallait. Les attaquants Mohamed Waliou Ndoye et surtout Firas Chaouat n'étaient certes pas dans un grand jour, mais les joueurs de milieu étaient là à point nommé pour récupérer et se relancer inlassablement. Il fallait pourtant au nouveau coach, Lassaâd Dridi, régler la question du flanc gauche de la défense où aucun candidat n'a su vraiment s'imposer.

Eh bien, il a placé mercredi l'arrière central international Yassine Meriah à ce poste en remplacement de Slim Mahjbi, d'habitude choisi pour y évoluer. Avec un résultat mitigé car l'ancien défenseur de l'Etoile Sportive de Métlaoui est avant tout un axial qui sait s'exprimer le mieux à l'axe. Soit là où d'aucuns le considèrent comme le meilleur défenseur tunisien de l'heure. Meriah a également ses automatismes de latéral, mais plutôt à droite où il avait longtemps évolué.

L'interdiction de recrutement bientôt levée

Les deux prochaines rencontres du CSS sont prévues à domicile, ce qui constitue un avantage non négligeable: dimanche 26 novembre à 17h00 contre l'Etoile Sportive de Métlaoui pour la mise à jour de la 5e journée de la Ligue 1, et jeudi 30 novembre face au Club Athlétique Bizertin dans le cadre de la 12e journée. Dridi, contraint de suivre à partir des tribunes ses deux premières rencontres avec le club phare du Sud et qui attend toujours d'obtenir sa carte technique pour pouvoir prendre place sur le banc technique, a là une belle opportunité pour faire avancer son team au classement.S'il se félicite pour la détermination et l'application des siens, avant-hier dans le duel des extrêmes, eh bien, il en faudra davantage pour voir les copains de Hamza Mathlouthi, très précieux côté droit de la défense, ramasser les six points dans ces deux sorties. D'autant que les Cabistes vont au super, alors que l'ESM reste capable du meilleur comme du pire.

A présent, le club noir et blanc va pouvoir engager de nouveaux joueurs, l'interdiction de recrutement qui le frappait prenant fin en décembre.L'ambition est là, la marge de progression de l'ensemble semblant fort intéressante. De surcroît, durant la phase retour, le CSS va pouvoir accueillir au stade Mhiri les trois autres grands du championnat national: l'ESS lors de la 20e journée, l'EST lors de la 22e ronde, et le CA pour la clôture de la compétition. Un grand coup des Sudistes pour renouer avec le sacre en championnat qui manque à leur palmarès depuis 2012-2013, pourquoi pas ?