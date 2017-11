Tunisie: Un aide-soignant arrêté pour avoir falsifié un certificat médical

Lors des audiences et des interrogatoires, la dame a affirmé qu'elle ne souffre d'aucune maladie et qu'elle n'a jamais vu de psychiatre. Ses dires ont été confirmés par Dr Souheil Dridi (psychiatre au service de psychiatrie) dont le nom est cité sur cette fameuse ordonnance et qui a affirmé n'avoir jamais examiné cette dame.

Ayant appris cette histoire rocambolesque de falsification (le service de pneumologie qui fournit un certificat relatif à des troubles psychiatriques), la direction régionale de la Santé et l'hôpital Ibn El Jazzar ont procédé à des inspections et à une enquête pour déterminer les origines de cette falsification. Il s'est avéré qu'un aide-soignant exerçant au service de pneumologie a rédigé cette ordonnance avec plein de fautes et a mis le cachet du service, et ce, pour faire plaisir au père qui veut priver sa femme de son unique fils.

Aussi, cet aide-soignant a été arrêté en attendant d'être traduit devant la justice.