Tunisie: Quels rapports avec Ennahdha?

Abdelmajid Najjar fut membre de l'Assemblée nationale constituante entre 2011 et 2014, il est élu du mouvement Ennahdha et est toujours membre du parti. Nous cherchons son numéro («l'employé» nous avait dit qu'il n'avait pas son numéro) et nous l'appelons. Très aimable, Abdelmajid Najjar nous fait comprendre qu'il est certes membre de l'Union internationale des savants musulmans, mais qu'il ne la représente pas à Tunis.

Mais sur le site, nous pouvons également trouver d'autres informations, comme le fait que l'organisation dispose d'un bureau à Tunis. Le site fournit même un numéro de téléphone tunisien. Après plusieurs tentatives, nous arrivons enfin à trouver un interlocuteur au bout du fil. Il s'agit d'un certain «Abou Houssein». Lorsque nous lui posons des questions sur l'Union, notre interlocuteur répond : «Je suis un simple employé du bureau et c'est mon numéro personnel, je vous suggère de chercher à joindre Abdelmajid Najjar, qui représente l'organisation en Tunisie».

