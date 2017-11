Tunisie: Ce que les rivages nous racontent

Le « je» devient «l'Autre» et l'acte de filmer devient alors une espèce de fusion avec ces réfugiés. Une fusion vécue également de manière personnelle, puisque Joëlle Abou Chabkè introduit le style épistolaire dans ce documentaire à travers sa voix lisant des lettres échangées entre les deux rives. «Je t'écris de là où les vagues refusent de porter un dernier navire. De là où les oiseaux voyageurs tombent l'un après l'autre, faute de je ne sais quoi. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vadrouiller et sentir la vie».

On entend rarement les sons et les cris des enfants par exemple sur nos chaînes de télévision au moment où ces bateaux débarquent sur les rivages européens. Ici, la liberté est laissée à ce champ sonore où les bribes de paroles et même les onomatopées deviennent une sorte de ponctuation pour le film. Ces subtilités sonores vont jusqu'à mêler la respiration de la réalisatrice derrière sa caméra aux images des réfugiés.

