Tunisie: L'homme de la situation

En marge du départ de Simone, le comité provisoire s'est attelé à dresser une short-list de prétendants pour le poste de head-coach du CA. Cette liste comprend les noms de Montassar Louhichi, Lotfi Sellimi, Bertrand Marchand, Abdelhak Ben Chikha, Kaïs Yaâkoubi et Ammar Souayah. Entre-temps, et comme précité ci-haut, Boubaker Hannachi a pris en charge l'équipe A ces derniers temps. Ponte de la discipline, Hannachi a collaboré antérieurement avec Daniel Sanchez.

Les spéculations vont bon train même si certaines sources annoncent des revendications de l'ordre de 12 mois de salaires de la part de Simone, voire 1.8 million de dinars, selon les termes de son contrat ! Bref, en l'état, il est de toute évidence compréhensible que les négociations soient placées sous le sceau du secret, et ce, jusqu'à confirmation de l'accord définitif entre le Lombard et l'exécutif clubiste. En clair, la rupture achopperait sur le montant de l'indemnisation forfaitaire. Enfin, signalons aussi que tout le staff de l'Italien a déjà mis les voiles. Il s'agit de Andrea Legori, Patrick Lagane (préparateur physique) et l'entraîneur des gardiens, Stéphane Porato.

Voilà, une nouvelle fois, le technicien italien faisant fi de ses obligations de réserve. Ce qui ne l'a pas empêché de s'absenter à la dernière séance d'entraînement du Club Africain ! A ce titre, le groupe clubiste s'est entraîné sous la houlette des deux préparateurs physiques, Boubaker Hannachi et Sokrat Barakati, en attendant l'arrivée d'un nouveau timonier. Quant aux dirigeants, ils ont bel et bien trouvé un arrangement à l'amiable avec Marco Simone. Selon les termes de l'accord, le Lombard toucherait quelque deux mois de salaires comme indemnité de licenciement.

