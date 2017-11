Tunisie: Les PME insatisfaites de l'administration tunisienne

Cette enquête réalisée auprès de 500 PME tunisiennes par le cabinet d'études One to One et commanditée par le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) et la Fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, 76,3% des PME considèrent que l'administration publique représente un obstacle sévère, majeur ou modéré au développement des PME alors que 15% seulement estiment que non. Au niveau de la performance perçue de l'administration, 52,6% de ceux qui ont connu une régression dans leurs chiffres d'affaires ont perçu l'administration comme un obstacle sévère ou majeur.

Concernant les versements non officiels lors des opérations avec les administrations publiques, ils sont opérés, selon les entreprises sondées, au niveau des opérations import/export, des marchés publics, des prestations de service, de l'inspection et du contrôle.

L'enquête a procédé également à un classement selon les critères de l'efficacité, l'accueil, la rapidité de service, la clarté et la digitalisation. En termes de satisfaction globale, le Top 3 comprend l'Innorpi, le Cepex et la Bnec, alors que les bureaux de contrôle des impôts, les recettes des finances et la Cnss se trouvent aux derniers rangs. Au niveau du classement, le Top 3 comporte l'Innorpi, l'API et les recettes des finances, alors que la municipalité, le tribunal de première instance et les bureaux de douane sont en bas du classement.

Ainsi, les actions prioritaires dévoilées par l'enquête ont trait à la digitalisation de l'administration tunisienne, l'amélioration de la qualité de service et la transparence des procédures.