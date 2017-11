Tunisie: La Tunisie remporte le titre

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence notamment du général Abdelmonem Belaâti, inspecteur général des Forces Armées, du Général Hédi Bakr Al-Qahtani, président de l'Union Arabe des Sports Militaires, et président de la fédération tunisienne de taekwondo, Hédi Gaâloul, ainsi que des chefs des délégations des pays arabes engagés à savoir, outre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, Bahreïn, Koweït, l'Arabie Saoudite, Liban et Oman.

Rappelons que les deux autres médailles d'or tunisiennes ont été remportées lors des deux premières journées par le caporal Yassine Khezami (-58 kg) et l'élève-caporal Karim Najjar (-74 kg), tandis que la médaille d'argent a été décrochée par le soldat volontaire, Khaled Aissa (-80 kg), et celle de bronze par le soldat volontaire Khaled Ouertani (-54 kg).

Il a ajouté que ce championnat arabe militaire constitue une bonne préparation en prévision de sa participation au Grand Prix d'Abidjan, prévu les 3 et 4 décembre prochain et durant lequel il compte réaliser une bonne performance pour conforter sa place dans le classement mondial où il occupe la 4e position mondiale.

