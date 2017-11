Tunisie: Que de périples!

Le reste du programme de la poule A se limite à un seul duel, celui qui devrait opposer à Jendouba la Mouloudia de Bousalem à l'Etoile du Sahel. Entre une équipe locale qui a admirablement entamé la compétition en battant à Sfax l'USTS et ambitionne la confirmation de son bon départ dans son fief et devant son public, et une équipe visiteuse qui cherche à récupérer le terrain perdu et signer sa première victoire, les débats promettent de belles choses. Cela n'empêche de dire que les forces paraissent sensiblement inégales. Le succès est dans les cordes des Etoilés, ceux-ci possèdent l'expérience, la maturité nécessaire et des invidualités de valeur. L'entraîneur Boris dispose de plus de solutions. De plus, il y aura, pour l'ESS, tenante du titre, une réputation à défendre. Elle devra tout de même faire attention, évoluer sur sa vraie valeur et prendre avec le maximum de sérieux un adversaire ambitieux et qui vise haut.

En poule B, il y aura en premier lieu le classique Espérance de Tunis-Saydia de Sidi Bou Saïd. les «Sang et Or» qui roulent à grande vitesse veulent rester dans la dynamique de victoires. Devant eux se dresseront des banlieusards volontaires et courageux, eux qui ont laissé entrevoir d'excellentes disponiblités lors du derby de la banlieue nord, la précédente journée. Normalement les locaux devraient être les vainqueurs, ayant de meilleurs arguments que leurs adversaires du jour. Mais sait-on jamais. A Kélibia, ce sera une affaire entre deux équipes à la recherche de leur première victoire. Les facteurs terrain et public pourraient être déterminants. Les Kélibiens sont les favoris, mais les Postiers de Sfax demeurent capables dans un grand jour de surprendre.

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

16h00 : EST-SSBS (Ben Chikha - Kouki)

Kélibia

18h00 : COK-ASPTTS (Hidri-Bouhouche F.)

Jendouba

18h00 : MSB-ESS (Nemsi, Ben Fadhla)