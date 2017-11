Sénégal: Un colloque sur les mathématiques pour positionner le Sénégal sur le marché scientifique international (président)

Il y a encore fort à faire dans la construction et le développement des marchés financiers… Plus »

Il a préconisé la tenue "d'organisations périodiques et fréquentes partout dans le pays de ce genre de colloque pour asseoir une réputation sénégalaise dans le domaine des sciences et des mathématiques pour mieux booster l'émergence économique du pays".

"Les mathématiques sont à la base du développement des sciences et de la technologie. Quand les investisseurs savent que dans un pays comme le Sénégal l'on discute des sujets aussi pointus que la géométrie complexe, ils sont rassurés. Ils sauront qu'il y aura de la main-d'œuvre qualifiée dans l'ingénierie technologique et scientifique", a estimé Dr Diatta, professeur des mathématiques à l'UASZ.

Un total de 65 spécialistes venant de 13 pays d'Afrique et d'Europe et des chercheurs des différentes institutions universitaires du Sénégal prennent part à ce colloque axé sur la "Géométrie complexe et les applications" à l'initiative de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) en collaboration avec des institutions internationales spécialisées comme le Centre international des mathématiques pures appliquées (CIMPA).

