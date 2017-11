Cote d'Ivoire: Ligue 1 (7è journée) - Le choc Afad-Gagnoa, l'Asec dans l'enfer du stade "Auguste Denise"

Après les émotions de la 6e journée de la Mtn Ligue1, place à la 7e avec des chocs. L'Asec, l'Usc Bassam, Bouaké Fc, l'Afad et l'Africa essaieront de confirmer leur bonne santé du moment, quand l'As Tanda, l'Asi, le Séwé, le Stade d'Abidjan et la Soa sont en mode rachat.

Africa-Stade d'Abidjan: Rien que la victoire

Tenu en échec par l'As Tanda (0-0) et laminé par l'Asec mimosas (0-5), le Stade d'Abidjan veut se racheter face à l'Africa sports ce samedi 25 novembre 2017, au stade Robert Champroux de Marcory. L'Africa qui a montré de bonnes dispositions dès l'entame de la nouvelle saison, n'a plus gagné depuis la 5e journée. Les poulains du coach Aka Kouamé Basile doivent corser le niveau de leur jeu pour venir à bout d'une équipe du Stade d'Abidjan encore à la recherche de son lustre d'antan.

Après avoir défait l'Asi (2-0) lors de la 5e journée, l'on croyait la "machine" stadiste suffisamment huilée. Elle s'est malheureusement embourbée devant la furia des jaune et noir lors de la 5e journée. Et pour les poulains du président Aduo Luc, déjouer les pronostics face aux Aiglons ce samedi, pourraient relancer le champion d'Afrique 1966.

Soa-Moossou: Duel à mort au pied de la Basilique

Soa-Moossou, une opposition à ne rater sous aucun prétexte au stade municipal de Yamoussoukro, fief naguère imprenable des militaires de la Soa. Qui, pour leur 6e sortie, ont une fois de plus été dominés par le promu Usc Bassam (0-1). La Soa, sous la houlette de son technicien burkinabè Alphonse Ouédraogo, court toujours après sa première victoire de la saison.

Face au "banlieusards" de Moossou, les choses s'annoncent encore plus difficiles. Et pour cause, la formation chère au royaume de Moossou qui a été tenue en échec par l'Asi d'Abengourou (0-0) le week-end dernier, veut aussi prendre trois points pour se rapprocher du « Big four ». Mais il faudra une défense des plus hermétiques, côté Moossou qui aura en face d'elle un artificier nommé Aké Loba, dont les missiles pourraient faire mouche pour le bien des orange et noir de la Soa.

As Tanda-Bouaké Fc: Les hommes du "Gontougo" visent une première victoire à domicile

En six sorties, les hommes du Gontougo n'ont engrangé la moindre victoire. Pis, avec les militaires de la Soa, ils constituent les premiers rélegables du championnat. Les Etoiles du Zanzan retrouvent ce samedi leur antre du stade Ali Timité de Bondoukou. Un retour au bercail qui pourrait s'averer profitable pour Coulibaly Choumana, Aka Essis Baudelaire et autres Brtitto Dagou Willi. Mais les protégés de l'honorable Kouabenan Yeboua Cévérin auront fort à faire devant Bouaké Fc du président Diabaté Issa qui connaît un début de saison tonitruant.

Asi-Usc Bassam: coach Boudo Mory vise un autre exploit

Vainqueur de la Soa (1-0) lors de la 6e journée, le promu et l'Asi se croisent ce samedi sur le coup de 15h30 au stade Robert Champroux de Marcory pour une explication dite de confirmation. Le coach Boudo Mory qui est en train de réussir une sacrée performance à la tête de l'équipe de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, vise un autre exploit aujourd'hui. Mais l'équipe de la cité balnéaire devra faire très attention aux "Princes de l'Indénié" dont les résultats stagnent depuis la 4e journée et qui voudront certainement relever la tête. Asi-Usc Bassam, une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt pour le public sportif.

Afad-Sc Gagnoa: Gouaméné Maxime veut encore frapper

Leader surprise de la Mtn Ligue 1 après six journées, l'Afad (14 points +4) a décidé de continuer sur sa lancée. Les « Académiciens » de Djékanou veulent réaliser leur 5e victoire en autant de sorties. Coach « Rui Barros » qui connaît bien la maison bleue et jaune, a certainement quelque chose dans sa bésace. Mais Brou Manassé, Traoré Moussa, Kouadio Cédric et autres N'dri Edan devront se méfier du Sporting club de Gagnoa qui déroule l'un des plus beaux footballs de la Mtn Ligue 1, à l'heure actuelle.

Asec-Fc San Pedro: Les Mimosas en conquérant au stade "Auguste Denise"

Comme un moteur Diesel, la "machine" mimosas est en train de se mettre dans le bon sens de la Mtn Ligue 1. Large vainqueur du Stade d'Abidjan la semaine dernière, l'Asec mimosas donne rendez-vous au Fc San Pedro ce samedi après-midi au Stade Auguste Denise de San Pedro pour une explication de vérité.

Fc San Pedro qui campe sur un match en retard sait qu'une victoire sur l'Asec, lui permettrait de faire un bond de géant vers le haut du tableau. Les "portuaires" veulent certes faire fort, mais ils devront jouer de prudence devant la boulimie offensive des attaquants mimosas. En cas de victoire, l'équipe chère au Pca Roger Ouégnin pourrrait être royalement assise dans le fauteuil de leader. Pour le Fc San Pedro, une victoire en revanche, installerait les portuaires dans le « Big four ».

Séwé Sport-Wac: Les séwékés en quête d'un premier succès, le Wac veut rebondir

Le Séwé de San Pedro joue gros ce dimanche après-midi face au Williamsville athletic club à l'occasion de la 7e journée. Les Séwékés qui ont concédé leur second nul en six sorties, ne veulent pas enregistrer une 5e défaite. Ils n'ont donc pas droit à l'erreur et doivent gagner impérativement face au Wac, s'ils veulent quitter la zone des relégables.

Mais cela ne sera pas du tout facile pour le vice-champion Caf 2014, car en face, il y aura forcément de l'adversité avec des garçons comme Diomandé Tidiane, Zan Bi Irié Roland, Diallo Kouassi Romuald ou encore Yao Kouassi Atohoula qui veulent plus que jouer après le nul face à l'Afad. Cette rencontre qui aura pour cadre le stade Robert Champroux, le dimanche 26 novembre 2017, promet.