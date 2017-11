Togo: TOGO - Trois fronts pour lutter contre le blanchiment

'La fuite des capitaux et les flux financiers illicites (FFI) qui font partie du fléau du blanchiment des capitaux présentent des opportunités manquées pour générer des revenus dont nos Etats

Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, vient de participer à Abuja (Nigeria) à la réunion bi-annuelle du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) qui dépend de la Cédéao.

La plénière du GIABA est une assemblée d'experts composée de représentants des États membres, de partenaires au développement et d'observateurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

'La fuite des capitaux et les flux financiers illicites (FFI) qui font partie du fléau du blanchiment des capitaux présentent des opportunités manquées pour générer des revenus dont nos Etats ont tant besoin pour financer des secteurs clés de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, lutter contre la pauvreté et investir dans la protection sociale', a souligné le ministre, invitant à une coopération internationale et sous-régionale accrue.

Selon certaines estimations, les FFI en provenance d'Afrique s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliards par an. D'autres études estiment que ces pertes représentent environ le double de l'aide publique au développement (APD) que l'Afrique reçoit et, bien entendu, ces estimations sont bien loin de la réalité vu que des données précises n'existent ni pour toutes les transactions ni pour tous les pays africains.

Les mesures engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visent à prévenir l'utilisation abusive du système financier. Leurs modalités consistent principalement à détecter et communiquer les flux financiers suspects, à en confisquer le produit et à sanctionner les coupables, a rappelé le ministre.