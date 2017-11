Tunisie: Derby et choc des extrêmes

Favorable à l'ESS

Le bénéficiaire du jour sera sans doute le leader étoilé. En effet, l'Etoile Sportive du Sahel, qui mène la danse, ne pourra pas être inquiétée par l'ASHammamet. Il y a un déséquilibre des forces, les Capbonais étant les derniers de la classe.

C'est l'occasion pour l'Etoile de clôturer la phase aller sur une note positive et sans défaite.

La course aux places d'honneur a bel et bien commencé. Chaque point est désormais important pour la qualification au play-off et avant l'entame de la phase retour. C'est le cas de le dire pour l'ASTéboulba qui effectue un déplacement à Jammel. Les deux équipes sont de valeur sensiblement égale et un pronostic reste difficile à émettre.

Idem pour El Makarem de Mahdia qui offre l'hospitalité au CSSakiet Ezzit.

Les Mahdois ont remonté la pente après un passage à vide, tout comme les Sfaxiens. L'avantage du terrain peut s'avérer favorable à El Makarem.

La journée s'annonce chaude pour les équipes du bas du classement. Le promu, le CS Hiboun, s'accroche et veut échapper au purgatoire. Il a aujourd'hui l'occasion de gagner des points en recevant l'US Témimienne. Les choses seront plus équilibrées entre Béni Khiar et le Sporting de Moknine qui veulent monter en grade.

Programme

Salle Hammamet

16h00 : ASH-ESS (Guemri-Chaâbane)

Salle Jammel

16h00 : CHBJ-AST (Sassi-Ben Jemaâ)

Palais des Sports d'El Menzah

16h00 : CA-EST (Khiari-Boughrara)

Salle Mahdia

15h00 : CSH-USTé (Azzabi-Abdellatif)

Salle Mahdia

17h00 : EMM-CSSE (Hannachi-Alayet)

Salle Béni Khiar

16h00 : EBSBK-SCM (Khénissi-Boualloucha)