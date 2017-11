Tunisie: « Notre passé commun s'est toujours nourri du contact entre les peuples »

interview

Par ma visite, je souhaite réaffirmer avec force le rôle de l'Italie comme partenaire stratégique de la Tunisie. C'est la première fois que je viens dans mon rôle de président du Conseil, mais j'ai visité ce pays trois fois lors de mon mandat comme ministre des Affaires étrangères, de 2015 à 2016 : je sais combien le soutien actif des pays amis est important pour la Tunisie d'aujourd'hui, qui conclut avec grand courage sa transition démocratique, nonobstant les nombreux obstacles et difficultés rencontrés sur le parcours. Mon message est que l'Italie est là, présente, pour aider à la réussite de l'expérience tunisienne, encourager la reprise économique, mais aussi pour œuvrer ensemble, de par nos racines et nos intérêts communs, à la construction d'un espace méditerranéen harmonieux, stable et solide.

Vous rencontrerez les trois plus hauts représentants de l'Etat tunisien : on en conclut que la dimension politique est très présente. Mais avez-vous prévu d'autres rencontres ?

La société tunisienne est hétéroclite, et son épaisseur mériterait de nombreux approfondissements. Le temps étant limité, au-delà des rencontres politiques, j'ai exprimé le souhait de pouvoir avoir une réunion avec des représentants de la société civile, acteur profondément enraciné dans ce pays, et pour ceci si important dans son processus de transition et dans l'évolution de ses mœurs. Il sera intéressant de connaître leur point de vue sur ce qui se passe en Tunisie, d'autant plus que le pouvoir politique est toujours à leur écoute et que leur rôle dans les dernières années a été unanimement reconnu, notamment à travers l'attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet. En outre, les liens entre l'Italie et la Tunisie ont toujours été entretenus par d'intenses contacts « people to people » et la communauté italienne résidente ici est de plus en plus nombreuse : je vais donc en rencontrer des membres, actifs dans le social et le business, pour écouter par leurs voix ce qu'est pour eux la Tunisie d'aujourd'hui.

Beaucoup de gens ont le sentiment que la gestion des flux migratoires prend le dessus sur les possibilités de coopération économique et de développement de la région. Quels sont les axes de votre politique de coopération avec les pays du sud de la Méditerranée pour maîtriser le phénomène des flux migratoires ?

Je crois qu'il ne faut pas penser à des dossiers traités de façon séparée. Le fait que l'Italie soit en première ligne dans la gestion des migrations irrégulières de la route de la Méditerranée centrale n'empêche pas que nous soyons pleinement conscients qu'il faut résoudre le problème à la racine : en investissant en Afrique pour booster le développement, pousser la croissance, stabiliser la Libye et lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Avec la Tunisie, notamment, il est, je crois, crucial de réduire aujourd'hui les disparités régionales et les inégalités sociales qui poussent les jeunes gens au chômage et sans horizons concrets à essayer la traversée pour tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée. Pour ce faire, nos programmes de coopération au développement sont axés sur les régions du sud et de l'intérieur du pays, sur le stimulus aux jeunes générations et sur les femmes. Bien entendu, il est important aussi de renforcer les capacités de ce pays sur le plan sécuritaire et en matière de contrôle du territoire.

Certains déplorent que votre politique de contrôle au niveau des côtes libyennes ait provoqué indirectement des situations dramatiques sur le sol libyen : on assiste à un retour de la traite des êtres humains ! Quelle est votre opinion là-dessus ?

Les rapports inquiétants sur le traitement inhumain des migrants sont une réalité terrifiante à laquelle nous sommes confrontés depuis longtemps. Malheureusement, cette situation n'est pas une nouveauté. L'engagement de l'Italie vis-à-vis de la Libye, y compris dans le cadre de l'Union européenne, repose notamment sur la volonté de lutter contre le trafic illicite et des êtres humains, ce qui reste notre priorité.

Nous sommes très conscients du défi et c'est pourquoi nous coopérons avec les autorités libyennes depuis longtemps pour améliorer les conditions des migrants en Libye, pour renforcer leurs capacités dans la gestion des camps et pour assurer le plein respect des droits humains. Un des objectifs est de bloquer les arrivées en Libye, parce que nous sommes conscients de la situation dramatique dans les camps libyens. La question de la responsabilité reste aussi fondamentale: nous n'accepterons pas une logique de l'impunité.

On considère aussi qu'un rôle central dans ce domaine doit être joué par l'ONU. L'Italie a été le premier pays à soutenir le besoin de renforcer le rôle des Nations unies et, en général, des organisations internationales en Libye, et nous sommes parmi les partenaires les plus engagés dans le soutien des activités du HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ndlr) et de l'OIM (Organisation internationale pour les migrations, ndlr) en Libye. Déjà, on travaille avec les deux Agences dans les centres pour rapatrier les migrants et identifier les personnes qui peuvent avoir un titre à jouir de la protection internationale. Les jours passés, nous avons délibéré sur une contribution supplémentaire, pour des activités à réaliser par des ONG italiennes en partenariat avec des ONG libyennes, afin de renforcer des structures dédiées à la santé et aux femmes dans les camps et dans leurs alentours.

La Tunisie est engagée dans une expérience de transition démocratique inclusive qui intègre les «modernistes» et les «islamistes modérés». Est-ce que ce changement ouvre pour vous de nouvelles perspectives de dialogue ?

En fait, je pense qu'il y a quelque chose de magique dans la capacité du peuple tunisien à chercher et trouver le consensus, comme si ce pays avait depuis longtemps été destiné à la démocratie. Le fait d'intégrer pleinement et vraiment le pluralisme dans l'expérience de la transition démocratique, sans qu'il y ait tentation des forces politiques de dominer les unes sur les autres au-delà de la normale dialectique de la démocratie démontre une prise de conscience collective de la situation de la Tunisie et de la direction dans laquelle le pays doit aller. Si, vraiment, comme il a semblé jusqu'à présent, l'intérêt général l'emporte sur les positions et les idéologies des uns et des autres, ce ne sera que pour le bien du pays. Je crois d'ailleurs que la capacité des forces politiques à mettre leurs atouts en commun est un indice de grande maturité politique.

Le gouvernement tunisien a engagé des réformes pour attirer les investisseurs étrangers, promouvoir la relance économique et, par conséquent, faire baisser le chômage, surtout celui des jeunes. Dans quelle mesure êtes-vous disposé à accompagner cet effort ?

En mai 2016, en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis venu inaugurer à Tunis un « business forum » à la tête de 200 entrepreneurs italiens. Le but était de les pousser à venir voir de leurs propres yeux la situation en Tunisie, les aider à prendre conscience des nombreuses possibilités offertes par l'économie de ce pays, au fond solide et bien diversifiée malgré la crise des dernières années. Je crois qu'il est très important, pour attirer de nouveau les investissements privés en Tunisie, de redonner confiance aux investisseurs en leur montrant que malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement tunisien, après avoir rétabli des conditions de sécurité, s'est engagé dans le processus de réformes et a une authentique volonté de rétablir aussi un bon climat des affaires. Notre engagement à encourager le retour des investissements en Tunisie s'accompagne d'un appui au secteur privé, à travers la mise à disposition d'instruments de financement pour les PME tunisiennes.

Sur le plan culturel, la Tunisie, au même titre que la Libye et l'Algérie, partage avec l'Italie un passé commun qui remonte à l'époque romaine. Est-ce que l'Italie dispose d'une stratégie particulière en matière de coopération culturelle avec les pays riverains de la Méditerranée et notamment avec la Tunisie ?

Vous avez mentionné l'époque romaine, mais notre passé commun remonte probablement à une époque précédente, et il s'est toujours nourri du contact entre les peuples. C'est pour cela que nous essayons aujourd'hui de revitaliser cet échange, notamment à travers la coopération interuniversitaire, et de promouvoir le système éducatif italien parmi les étudiants du secondaire en Tunisie. Le succès du très récent projet "Campus Italie", qui a réuni à Tunis d'importantes universités italiennes et a vu la participation de milliers d'étudiants tunisiens, démontre qu'il y a un grand potentiel à ce niveau-là. Nous travaillons pour une augmentation ultérieure des flux d'étudiants des deux côtés. L'archéologie est un secteur de collaboration très fructueux : nous finançons cinq missions en Tunisie qui, à travers un intense travail avec les contreparties tunisiennes, ont porté des résultats scientifiques importants. Une école archéologique italienne, qui a récemment reçu un don de 6.000 ouvrages spécialisés, a été créée en Tunisie dans le but de valoriser nos racines communes et la richesse de notre histoire.

Enfin, les premiers journaux publiés en Tunisie, avant l'époque coloniale, étaient en langue italienne grâce à la présence d'une grande communauté italienne. Quels pourraient être les moyens de renforcer dans l'avenir les échanges dans le secteur des médias ?

L'intérêt pour la langue italienne en Tunisie est extraordinaire, comme il est témoigné par les nombreux cours de notre langue prévus dans les cycles scolaires locaux. Il est d'ailleurs formidable de constater le nombre de Tunisiens qui, par tradition, suivent la télévision italienne et ont appris notre langue, et l'affection qu'ils portent à l'Italie et à sa culture. Je suis persuadé qu'à travers cet intérêt, nous pourrions exploiter le potentiel existant pour renforcer ultérieurement les échanges aussi dans le secteur des médias.