Tunisie: Octroi du vote de confiance aux deux nouveaux ministres

Le vote de confiance a été accordé, hier après-midi, en plénière, au nouveau ministre de la Santé, Imed Hammami, avec 130 voix pour, 17 contre et 3 abstentions.

Le vote de confiance a été également octroyé au nouveau ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), Slim Feriani, avec 130 voix pour, 17 contre et 3 abstentions.

A l'ouverture de la séance plénière hier en fin de matinée, le chef du gouvernement Youssef Chahed a indiqué que la nomination de Imed Hammami à la tête du ministère de la Santé publique a été effectuée pour combler la vacance à ce poste suite au décès de Slim Chaker. Slim Feriani a remplacé Hammami à la tête de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, donné un aperçu sur le parcours académique et professionnel des deux ministres.

Le bureau de l'ARP avait décidé, mercredi, en réunion, l'organisation d'une séance plénière hier consacrée au vote de confiance aux deux nouveaux membres du gouvernement, lors du récent remaniement ministériel partiel opéré par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Youssef Chahed avait décidé, le 18 novembre, d'opérer un remaniement ministériel partiel, en vertu duquel il a nommé Imed Hammami, ministre de la Santé, et Slim Feriani, ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises (PME).