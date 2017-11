Sénégal: Infections alimentaires - La FAO et le ministère du Commerce en croisade contre le péril

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et le ministère du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des Pme ont organisé, hier, un atelier de sensibilisation sur les Résistances aux antimicrobiens (Ram). En synergie, ils ont annoncé leur disponibilité à combattre le péril des infections alimentaires.

L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les acteurs du commerce (autorités, commerçants, producteurs, industriels, corps de contrôle et associations de défense des consommateurs) sur l'utilisation abusive d'antibiotiques chez l'homme comme chez les animaux et sur les enjeux de la Ram et ses conséquences sur la santé humaine, animale et environnementale.

En préambule, le directeur de cabinet du ministre du Commerce, Augustin Yakhar Faye, a dit que d'ici quelques années, la résistance aux antibiotiques sera plus mortelle que le cancer. « La présence des pathogènes résistants dans l'alimentation locale, importée et exportée, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs et sur les exportations du Sénégal vers les autres pays », selon les organisateurs de cette rencontre. Ils assurent que « la résistance aux antimicrobiens intervient lorsque des bactéries, virus, parasites et champignons développement une résistance aux médicaments qui avaient été auparavant utilisés pour les traiter ».

Se basant sur le rapport de la résistance antimicrobienne publié en 2016, du secrétaire d'Etat britannique au Commerce, l'économiste Lord Jim O'Neill, Augustin Faye a laissé entendre que chaque année, 700 000 décès sont enregistrés à cause d'une infection banale. Selon lui, d'ici à 2050, 10 millions de personnes par an, soit une personne toutes les 3 secondes, devraient être mortes des suites de cette pathologie.

« C'est un problème de santé publique en raison de la mondialisation de la crise alimentaire », a-t-il déclaré. A ces cas de décès, vient s'ajouter la perte économique de 100.000 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2050, liée au coût de ce problème de santé publique. D'où l'urgence à agir suivant ces chiffres alarmants qui concernent tous les continents et populations.

Le chargé de programme à la Fao, Cheikh Guèye, a, pour sa part, indiqué que les antimicrobiens jouent un rôle critique dans le traitement des maladies des animaux d'élevage (aquatiques et terrestres) et des plantes cultivées. « Leur utilisation est essentielle pour la sécurité alimentaire, pour notre bien-être et celui des animaux », a fait savoir M. Guèye, non sans préciser que l'utilisation inappropriée de ces médicaments favorise l'apparition et la propagation de micro-organismes résistants aux antimicrobiens et constitue aussi, une grave menace pour la santé publique.

Organisée en partenariat avec le Laboratoire national d'analyses et de contrôle (Lanac), la rencontre a réuni des représentants de services régionaux et départementaux du commerce, de services vétérinaires, de services de contrôle, d'associations de consommateurs, d'institutions de transformation alimentaire.