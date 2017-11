Congo-Brazzaville: Justice - Trente magistrats congolais formés par l'ENM de France

Initiée par l'ambassade de France, en partenariat avec le ministère congolais de la Justice, la troisième session de formation de l'Ecole nationale de la magistrature française (ENM) s'est achevée le 24 novembre, à Brazzaville, au terme de cinq jours de travaux et d'échanges d'expériences.

Au total, vingt-deux juges d'instruction ainsi que huit présidents et vice-présidents de cours d'appel issus de dix-sept juridictions du Congo ont participé à la formation portant sur les thèmes « La fonction du juge d'instruction » et «Le rôle de la chambre d'accusation et de la cour criminelle ».

Celle-ci a fait bénéficier aux magistrats participants de nouvelles connaissances. Elle leur a permis, en effet, d'aborder de manière concrète, entre autres, les principes et pratiques de l'audience pénale, les principes généraux du procès pénal, les acteurs du procès pénal, l'intervention du procureur, les règles générales de la conduite de l'audience et sa préparation, l'examen du dossier et les questions liées au ministère public, etc.

« Le séminaire de formation a été un parfait moment d'échange et d'apprentissage auprès de nos collègues de France qui ont mis à notre disposition un certain nombre d'informations sur la pratique judiciaire », s'est réjoui Dimi Nianga Dzo, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mossaka, dans le département de la Cuvette.

Après avoir exprimé sa reconnaissance aux magistrats formateurs de l'ENM de France, le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a suggéré, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, que ce genre de formation s'étende au niveau des greffiers des différentes juridictions et du personnel de l'administration pénitentiaire du pays pour un équilibre professionnel « afin d'aboutir à une bonne administration de la justice ».

S'adressant aux magistrats formateurs de l'ENM de France, il a tenu à les rassurer en ces termes : « Les recommandations ou suggestions retenues au cours de cette session de formation pédagogique constituent pour nous une banque de données qui doit intégrer les réformes envisagées de notre avant-projet de code de procédure pénale en chantier ».

En outre, le ministre de la Justice a rappelé aux participants les exigences liées à leur profession. Ces exigences, a-t-il martelé, sont caractérisées par le respect des règles éthiques, à savoir la loyauté, l'impartialité, l'intégrité, la dignité, le devoir de réserve et le secret professionnel.

L'un des formateurs, Jean-Pierre Getti, président de chambre honoraire à la Cour d'appel de Versailles, a apprécié, non seulement la compétence et la connaissance de leurs collègues magistrats, mais également « le sens de la justice et du souci de rendre une justice de qualité à travers leurs différentes fonctions ».

Il a exprimé sa joie d'avoir participé à ces échanges et espère avoir contribué à perfectionner le quotidien et la qualité des magistrats congolais qui ont reçu chacun, à la fin de cette formation, un diplôme de participation.