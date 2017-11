Tunisie: Pour une reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés

Il a été question aussi au cours de ladite réunion de l'interconnexion des systèmes d'information et de l'échange électronique de données. Les participants ont évoqué, par ailleurs, la reconnaissance mutuelle des OEA (Opérateurs économiques agréés) ainsi que la création d'un système mixte de statistiques des échanges commerciaux dans le cadre de l'accord d'Agadir.

Priorité à la coopération douanière

La coopération douanière a été au centre des discussions des participants et elle a été considérée comme priorité en matière de planification stratégique des travaux de l'Unité technique. Les perspectives et objectifs du plan d'action 2018 des administrations douanières ont occupé une place de choix dans les travaux de la réunion.

A noter que l'Accord d'Agadir, signé le 25 avril 2004 et entré en vigueur en 2007, est un accord de libre-échange avec les pays arabes méditerranéens qui comprend la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et l'Egypte. L'Accord a pour objectif de stimuler le commerce entre les quatre pays membres et entre eux et les pays de l'Union européenne, de développer l'intégration économique à travers l'application des règles d'origine Pan-Euro-Med et de promouvoir les investissements européens et internationaux dans l'Espace d'Agadir.

Le 3 avril 2016, l'adhésion du Liban et de la Palestine est validée par les ministres du Commerce des pays membres de l'accord d'Agadir. Cependant, malgré l'entrée en vigueur de l'Accord depuis des années, les échanges entre les pays maghrébins demeurent encore faibles comparés avec ceux effectués avec le marché européen. Tous les Etats signataires de l'Accord au plus haut niveau sont, en tout cas, favorables à un renforcement de la coopération dans tous les domaines et particulièrement celui des échanges commerciaux.