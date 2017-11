Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Adéco et l'ACDSB scellent un partenariat sanitaire

Le protocole d'accord entre les deux associations, qui a trait à l'assistance médicale aux donneurs de sang bénévoles, a été signé, le 24 novembre, à l'hôpital de Base de Tié-Tié, à Pointe-Noire.

Le cri d'alarme des donneurs de sang bénévoles a été entendu, puisqu'un partenariat vient d'être conclu entre l'Association pour le développement économique du Congo (Adéco) et l'Association congolaise des donneurs de sang bénévoles (ACDSB) pour rassurer la population qui peut toujours compter sur eux. Les donneurs bénévoles vont désormais bénéficier d'une prise en charge médicale non négligeable. « Ces bénévoles donnent leur sang, une fois tous les trois mois (...). L'Adéco a fixé ce programme de suivi médical avec l'appui technique des cliniques de la place. Ces dernières exécuteront ces soins médicaux à titre préventif et curatif aux donneurs de sang. Au cas où un donneur présenterait des pathologies sévères, qui peuvent répondre aux plateaux techniques de celles-ci, il sera immédiatement transféré à l'hôpital général Adolphe-Sicé en vue de recevoir des soins intensifs», a dit Aimé Magloire Boukaka, président de l'Adéco, dont le discours d'orientation a été lu par Armel Missamou, attaché de direction chargé des relations publiques. Il a ajouté : « l'Adéco vise par ce programme quatre objectifs principaux, à savoir stabiliser et fidéliser les donneurs de sang bénévoles dans tous les centres de transfusion sanguine, promouvoir l'abondance et la disponibilité du sang dans lesdits centres, soulager tant soit peu les peines de la population, stimuler d'autres personnes à intégrer le cercle des donneurs de sang ».

En se réjouissant de ce partenariat mutuellement profitable, Julien Mbemba, président de l'ACDSB, a précisé : « Notre sang est une ressource précieuse pour les traitements programmés comme pour les interventions urgentes. Il aide à prolonger la vie des patients souffrant de maladies mortelles et améliore leur qualité de vie. ll est utilisé lors des actes médicaux et chirurgicaux complexes. Le sang est également essentiel pour traiter les blessés dans les situations d'urgence de toutes sortes et jouent un rôle vital dans les soins maternels et périnatals».

Signalons que l'ACDB existe depuis le 26 décembre 1979. Elle a toujours apporté sa contribution dans l'espoir de réduire les cas des décès dus aux manquements du sang dans tous les départements du pays. La cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre les deux associations s'est déroulée en présence des responsables sanitaires de Pointe-Noire ainsi que d'autres autorités civiles et militaires du département.