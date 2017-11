Congo-Brazzaville: Musique - Le clip « Tchimpamu » de KMusica inonde les écrans

Histoire de donner un avant goût aux mélomanes et fans du groupe KMusica, le clip du single Tchimpamu a été choisi pour précéder la sortie du nouvel opus du groupe. « Il est important que nos mélomanes soient au courant de la sortie de notre album Mad Ruh 777 étincelles. Tchimpamu est un générique comme l'apprécie le public qui se délecte déjà aux sons du ndombolo dans lequel se sont exprimés nos animateurs que sont Sosa Mambu, Jany ou Washington. À travers ce clip, les fans découvriront aussi la danse Tchimpamu qui donne encore plus de punch à ce morceau », a dit Yves Saint-Lazare, patron de l'orchestre KMusica.

