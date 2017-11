Congo-Brazzaville: Kongo central - Plus de quatre milliards d'investissements entre 2014 et 2017

Le dernier projet en date dans la province est la construction d'un quai de dépôt et de stockage des produits pétroliers d'une surface de 8 810 m2, avec un laboratoire d'analyse, un système d'incendie et six citernes de 6 000 m3 chacune.

À l'issue d'une cérémonie assez sobre, l'ex Bas-Congo a mis en service officiellement son nouveau terminal équipé d'un système informatique ultra moderne. En quatre ans, ont rappelé les autorités provinciales, il y a eu plus de quatre milliards de dollars américains d'investissements. L'intérêt porté sur la plus petite province du pays se justifie, notamment, par sa double vocation nationale et internationale.

Il est inutile de rappeler que la seule porte d'entrée et de sortie du pays à l'international se trouve dans le Kongo central. Il s'agit d'une façade maritime d'une trentaine de kiliomètres sur laquelle le pays espère construire son plus grand port. Actuellement, le Kongo central dispose de deux plus grands ports fluviaux fonctionnels du pays. Au-delà des activités douanières et pétrolières qui justifient sa position à la troisième place des provinces les plus riches du pays, le Kongo central dispose d'un sous-sol qui renferme d'immenses richesses dont la bauxite, le phosphate, le diamant, l'or, le cuivre, le zinc, le calcaire et le vanadium.