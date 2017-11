Ile Maurice: Employés de pompes funèbres - «Nous travaillons sept jours d'affilée... »

Selon le cadre, la pression exercée sur les employés n'est pas constante. «Des jours, nous avons quatre enterrements et d'autres, nous en avons 14. Il faut assurer le même service.» Concernant les rémunérations, il avance que la firme paie bien ses employés. «Les congés et l'overtime sont payés.»

Avec ces horaires, difficile d'avoir une vie familiale, disent les employés. D'ajouter qu'avec un personnel réduit, la plupart des travailleurs se retrouvent à toucher à tout. «Certains sont passés de chauffeurs à responsables. Mais ils n'ont pas le salaire qui va avec le poste. Si on refuse, on nous montre la porte.»

Idem pour les congés maladie et les «local». «Des fois, même après un an, l'employé ne sait toujours pas s'il est confirmé !» Mais le plus dur, dit l'employé, c'est les conditions de travail établies dans leur nouveau contrat.

