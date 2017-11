Sénégal: 46èmes Assises de l'Upf - Des professionnels dissèquent la déontologie journalistique face au web

« La déontologie journalistique à l'épreuve du web ». C'est le thème de la deuxième table ronde des 46èmes Assises de l'Union de la presse francophone (Upf). Pour certains conférenciers, la déontologie est parfois piétinée dans le web.

Au deuxième jour des 46èmes Assises de l'Union de la presse francophone (Upf), la deuxième table ronde a porté sur le thème central de « La déontologie journalistique à l'épreuve du web ». Comme conférenciers, il y avait Pierre Ganz, journaliste et vice-président de l'Observatoire de la déontologie de l'information (Odi) de France, Benoit Grévisse, professeur à l'université catholique de Louvain en Belgique, Dania Ebongue, journaliste blogueur-camerounais, et Souleymane Diallo, Pdg du groupe Lynx de Guinée.

Pierre Ganz a évoqué l'impact du web sur la pratique du journalisme. « Le journalisme web n'échappe pas aux principes fondamentaux de la déontologie. Le web exerce une pression accrue sur les journalistes qui sont obligés de relayer plus vite l'information, sans pour autant prendre le temps de la vérifier », a confié M. Ganz. Ce qui est le plus souvent à l'origine de fautes professionnelles, de dérives éthiques et surtout la prolifération du plagiat dans les rédactions. Selon lui, il faut respecter le public, sa sensibilité et faire preuve de responsabilité.

Quant au Pdg du Groupe Lynx, il a évoqué le cas spécifique de la Guinée. Souleymane Diallo affirme que dans son pays, les inquiétudes se posent au-delà de la déontologie. Il a situé les insuffisances à trois niveaux : la précarité existentielle des médias, des groupes de presse à la base ethnique et des difficultés d'ordre institutionnel. « La concurrence entre les médias traditionnels et les sites web conduit à une course effrénée au scoop. Le web est comme une lance pierre qui nous empêche de vérifier la source des informations », a regretté M. Diallo. Il déplore également le copier-coller, le plagiat généralisé, les titres racoleurs.

Pour sa part, Dania Ebongue, journaliste-blogueur camerounais, a insisté sur l'importance du web dans son pays qui est le deuxième moyen d'accès à l'information devant la radio. Pour lui, la toile est un moyen de toucher une nouvelle cible qui est la jeunesse. « Le web offre une liberté d'expression que ne permet pas le journalisme traditionnel. Il permet également d'augmenter le champ de diffusion de l'information. Mais les dérives dans les commentaires sont parfois fortes », affirme Dania Ebongué. Il préconise d'identifier la crédibilité des acteurs qui publient les informations sur le web et surtout de réfléchir sur le contenu de ces informations. Il recommande également l'application de la loi en matière de vie privée et de droit à l'image.

Vérification des sources

Professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, Benoit Grévisse a d'abord défini le journalisme et son importance. Face au développement des nouvelles technologies, il admet que les journalistes doivent s'adapter et profiter des opportunités de cette toile tout en respectant l'éthique et la déontologie.

« Le choix des journalistes est un moyen efficace de s'assurer en amont de la qualité du contenu que ces derniers sont susceptibles de produire », a fait remarquer Christophe Champain, responsable des nouveaux médias à Radio France internationale (Rfi). Selon lui, à Rfi, un rédacteur en chef interagit tous les jours avec de nombreux correspondants à travers le monde. Il s'agit donc, à son avis, d'effectuer les vérifications d'usage afin de s'assurer de la fiabilité des informations proposées par les correspondants. Lorsqu'un correspondant veut diffuser un sujet sensible, explique M. Champain, le rédacteur en chef prend toutes les précautions pour vérifier qu'il ne s'agit ni d'une tentative de manipulation ni d'une fausse information. Il ajoute que parfois, malgré les précautions, il peut arriver que certains médias tombent dans le piège et diffusent des informations fausses. Dans ce cas, poursuit-il, il faut s'excuser. La clôture des 46èmes Assises de l'Upf est prévue aujourd'hui sous la présidence du chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé.