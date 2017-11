Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Pierre Ngouala signe « Le destin silencieux »

Paru en novembre 2017, aux éditions l'harmattan -Congo, l'ouvrage de quatre-vingts pages relate l'histoire de Juste qui a eu à triompher dans la vie par son honnêteté, son dévouement et son savoir-faire.

Juste est un homme au destin exceptionnel. Il ne sait ni lire ni écrire. Recruté comme cuisinier par Mogret, un ancien légionnaire converti en fermier, ses prestations plaisent à son patron qui n'hésite pas à l'emmener avec lui dans son pays.

Après vingt ans d'absence, Juste décide alors de rentrer chez lui dans un contexte extrêmement difficile et sans avoir eu le temps de préparer son retour. À son arrivée, Il se sent plus étranger qu'il ne l'a été dans le pays de Mogret.

Juste passe alors des mois sans travail et, après quelque temps de disette, il trouve enfin le travail chez un dignitaire du tout-puissant pouvoir autocratique. Ce notable l'apprécie car il le séduit par son talent culinaire. Le roi le nomme gouverneur au Palais royal, où il se distingue par ses qualités morales exceptionnelles, son mode de vie particulier, la pertinence de ses analyses mais aussi, et surtout, par sa foi inébranlable en Dieu. Le roi l'élève aux plus hautes fonctions du royaume, celui-ci ne voit pas d'autre successeur que Juste à inscrire dans son testament.

« L'itinéraire très souvent inconnu, de la vie de l'homme, cache des mystères insondables. Personne ne saurait ce qu'il a toujours voulu qu'il soit. De même que nous venons au monde sans le savoir d'avance et nous mourrons sans savoir exactement quand, nous vivons sans savoir ce que le temps peut enfanter le lendemain. La vie peut donc nous réserver des surprises agréables ou désagréables selon que le destin brille ou non pour chacun de nous », reconnaît l'auteur.

Né en République du Congo, Pierre Ngouala est un enseignant, ancien directeur général de l'éducation civique. Actuellement, il est directeur général de l'éducation de base. A son actif, un recueil de poèmes intitulé Cerveau noir.