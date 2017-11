Congo-Brazzaville: CAN 2019 - Le nouveau programme des Diables rouges

Le Congo jouera contre le Zimbabwe, le 7 septembre 2018, puis recevra le Liberia dans le cadre de la 3e journée, le 10 octobre. Les Diables rouges se déplaceront le 13 octobre pour affronter, une fois de plus, l'équipe du Liberia à Monrovia. Le 16 novembre 2018, ils recevront les Léopards de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la 5e journée. Les Diables rouges termineront ces éliminatoires le 22 mars 2019, à Harare, contre les Zimbabwéens. Sébastien Migné a donc tout le temps pour bâtir sa sélection à la taille des ambitions : qualifier le Congo à la phase finale de la CAN au Cameroun en 2019.

Le match qui devrait se disputer au mois de mars a été reporté, par décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, lors de sa session du 16 novembre à Rabat, au Maroc. Au cours de cette séance, tout le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2019 a été amendé en vue de permettre à l'Egypte, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal et à la Tunisie, les cinq sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde de la Fédération intrenationale de football association (Fifa), Russie 2018, de profiter de la période Fifa du mois de mars pour mieux préparer cet évènement.

