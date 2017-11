Ile Maurice: Dérapage de Soodhun - «Je salue le courage de Vivek Pursun pour avoir refusé Rs 5 millions»

Normes de sécurité non respectées, pression, absence de contrat... Ils sont nombreux, les… Plus »

Le leader de l'opposition a, dans la foulée, indiqué que cela ne lui fait pas plaisir de dénoncer ce genre de chose mais qu'il a agi en tant que chien de garde pour la démocratie. «C'est mon rôle en tant que leader de l'opposition. C'est mon travail et on me paie pour le faire. Ce que ces gens ont tenté de faire donne une mauvaise image de la démocratie», a-t-il fait ressortir.

«Grave pour la démocratie. Grave pour l'État de droit et grave pour le pays». C'est ainsi que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval a qualifié les allégations faites par Vivek Pursun dans un affidavit juré vendredi à l'encontre de l'ancien n°4 du gouvernement, Showkutally Soodhun. C'était lors de la conférence de presse du Parti mauricien social-démocrate, à Les Salines, samedi 25 novembre. Le leader des bleus a tenu à saluer le courage et l'honnêteté de Vivek Pursun, candidat à la partielle au no18 qui était présent à la réunion au cours de laquelle l'ancien vice-Premier ministre a tenu des propos à relent communal.

