Congo-Kinshasa: Hervé Kage - Le Congolais (RDC) risque 12 mois de prison

Mäzembe a la peau dure. Pour l'avoir un peu ignoré SuperSport United et son entraîneur Eric Tinkler en… Plus »

Une partie de l'argent a été retrouvée sur un compte appartenant au footballeur, mais la défense de ce dernier a expliqué qu'il ne gérait pas lui-même ses finances et que quelqu'un d'autre avait pu faire ce virement à sa place. La défense d'Hervé Kage demande l'acquittement au bénéfice du doute et à titre subsidiaire une suspension du prononcé ou une peine de travail.

Selon les médias belges, le parquet de Namur en Belgique a requis 12 mois de prison vendredi à l'encontre du footballeur congolais Hervé Kage. Le joueur de Courtrai (D1 Belgique), est cité dans une affaire d'escroquerie. Lui et trois autres personnes auraient trafiqué de fausses fiches de paie dans le but d'obtenir des crédits dans des grandes surfaces. Le milieu de terrain international risque gâcher sa carrière si le jugement par en sa défaveur.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.