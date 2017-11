Ile Maurice: Vivek Pursun - «Les émissaires de Soodhun ont fait pression sur moi pour que je retire ma plainte»

Normes de sécurité non respectées, pression, absence de contrat... Ils sont nombreux, les… Plus »

«J'ai réalisé que j'étais coincé et que si je n'allais pas respecter leurs instructions, j'allais me retrouver dans une situation critique entre leurs mains.» Vivek Pursun leur a fait croire qu'il allait respecter les consignes, mais, affirme-t-il dans l'affidavit, il s'est rendu au CCID pour soutenir sa première déposition et ce faisant, il n'a pas respecté les consignes données.

Lors de la rencontre avec l'agent du MSM, ce dernier, maintient Vivek Pursun, a essayé de le convaincre de retirer sa déposition contre l'ancien ministre. «Il m'a rappelé que c'est un "high profile case" et que la vie de ma famille et la mienne seraient en danger si je n'acceptais pas», relate-t-il.

Vivek Pursun sort de son silence après ses explications confuses de mercredi. Cet homme était présent à la réunion pendant laquelle l'ex-ministre du Logement et des terres avait tenu des propos à relent communal et à caractère discriminatoire. Dans un affidavit juré en Cour suprême vendredi 24 novembre, il accuse : «Les hommes de Showkutally Soodhun m'ont proposé Rs 5 millions pour le disculper.»

