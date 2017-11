Ghana: Osman Bukari - La pépite ghanéenne rejoint le Sporting Anderlecht

Ses qualités seraient la vitesse et sa capacité à dribbler. Bukari est après Emmanuel Adjei Sowah et Mohammed Dauda le troisième jeune ghanéen qui débarque en Belgique. Anderlecht peut compter sur Edo Kayembe, Karim Abdoul Danté, Idrissa Doumbia, Ciryack Olivier Dhauholou et Yamodou Touré, d'autres jeunes promesses du continent africain?

Pour mener Anderlecht au titre, le staff technique veut du renfort et la direction du club bruxellois semble disposée à lui accorder un nouvel attaquant. Mais le Sporting prépare également l'avenir. En effet, Anderlecht joue actuellement la carte africaine, les dirigeants auraient placé sous contrat un jeune Ghanéen, rapporte le média Ghana Soccernet. Osman Bukari, s'est lié à Neerpede après un stage réussi. Le jeune ghanéen aurait convaincu la direction mauve lors de sa période de test et obtenu un contrat, débarquant en provenance des Accra Lions.

