Sénégal: Lyon - Des nouvelles de Pape Cheikh Diop

Il y a encore fort à faire dans la construction et le développement des marchés financiers… Plus »

Avant le déplacement des Lyonnais à Lille, Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, s'est prononcé sur le cas Pape Cheikh Diop. « Il est jeune et il a eu des pépins. Il est plus offensif que Tousart, mais plus défensif que Ndombele, c'est pour cela qu'on l'a recruté », a d'abord expliqué le technicien français avant d'ajouter. « Il est très technique et peut trouver passes vers l'avant, récupérer des ballons et faire jouer les autres ».

Recruté l'été dernier par l'Olympique Lyonnais contre la somme de 10 millions d'euros plus 4 millions den bonus, Pape Cheikh Diop, arrivé en provenance de Celta Vigo, n'a encore joué aucun match avec les Gones. L'International U19 espagnol d'origine sénégalaise enchaîne les soucis physiques et a été mis à la disposition de l'équipe réserve. De quoi inquiéter les supporters lyonnais, vu la somme que le club a dépensé pour le faire venir.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.