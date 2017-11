Sénégal: Sports de travail - Les premiers Jeux africains se tiendront à Dakar

Au cours d' une rencontre tenue, le 24 novembre au Centre national de formation de football avec les entreprises partenaires sous tutelle que Robert Jean Raphaël Massamba-Débat, président de la Fédération congolaise du sport de travail (FCST), a indiqué que les premiers Jeux africains des travailleurs auront lieu en 2018 à Dakar, au Sénégal.

Le président de la FCST a informé ses interlocuteurs que la candidature du Sénégal a été approuvée par Organisation africaine du sport travailliste et amateur (Osta). « Les premiers jeux africains des travailleurs vont se dérouler en 2018 au Sénégal. Nous avons caressé le rêve de voir que le Congo soit, une fois de plus, pionnier de cette compétition. On a organisé les premiers Jeux africains en 1965, on avait aussi envie d'organiser les premiers Jeux du sport de travail, mais le choix a été porté sur le Sénégal », a expliqué Robert Jean Raphaël Massamba-Débat.

Dans sa communication qui s'inscrivait dans le but de préparer l'assemblée générale de la Ligue de Brazzaville, le président de la FCST a fait une rétrospective des activités menées par sa fédération depuis sa création en 2002 jusqu'à ce jour. Il s'est dit satisfait de la dimension que sa structure a prise au niveau international, grâce notamment à l'organisation réussie de la marche du 1er mai. Cette réussite donnera à Brazzaville le privilège d'accueillir le président de l'Osta pour le lancement de la saison 2018 de l'Osta. Le Congo sera une fois de plus honoré par la réunion extraordinaire du comité exécutif de cette organisation africaine qui se tiendra à Brazzaville.

A propos des préparatifs de l'assemblée générale élective à la Ligue de Brazzaville du Sport de travail, qui pourrait se tenir le 15 décembre, Jean Raphaël Massambat-Débat a indiqué que la commission ad hoc mise en place prépare les décisions y relatives. Il a, toutefois, souhaité que la base élargie soit plus ouverte et motivée pour installer un bureau de la ligue capable de répondre aux exigences de la fédération au cours de cette olympiade 2017-2020. « Nous devons faire preuve d'une très bonne organisation, d'une crédibilité de ce que nous faisons. La nouvelle politique de la fédération qui consiste à impliquer les entreprises dans la sphère des décisions », a précisé M. Massamba-Débat. Selon lui, la qualité des animateurs des ligues permettra au Congo de gagner encore plus de galons au niveau continental.

En rappel, le président de la FCST, en sa qualité de premier vice-président de l'Osta, a aussi la responsabilité de diriger la zone Osta-Afrique centrale (zone 4), en vue de raviver les activités dans les pays concernés à savoir: le Gabon; le Cameroun; la République centrafricaine; la République démocratique du Congo; le Congo; le Rwanda ...