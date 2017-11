Algérie: Leicester - Ryad Mahrez ne partira pas cet hiver selon Puel

Nommé récemment entraîneur de Leicester City, Claude Puel aura la lourde tâche de remotiver les Foxes, actuellement 11ème de Premier League. Et pour y arriver, le technicien français doit forcément faire avec certains éléments clés de l'effectif dont Ryad Mahrez. Puel s'est d'ailleurs exprimé sur son milieu de terrain. D'après lui, l'Algérien se sent très bien à Leicester en dépit de l'intérêt d'autres écuries européennes, et ne compte pas partir cet hiver.

«Je discute tout le temps avec Riyad. C'est un joueur qui a une attitude positive dans le groupe, que ce soit avec ses coéquipiers et le club en général. Je suis content du travail qu'il fait et de son engagement pour le club. Je sais qu'il voulait partir, mais cela est désormais fini. Ça s'est passé l'été dernier. Maintenant, il est concentré sur cette saison avec le club et n'envisage plus de partir», a-t-il dit au site Leicester Mercury. «Mahrez garde une bonne concentration. C'est un joueur qui respire football et aime le jeu. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et j'ai senti en lui un joueur engagé qui aime son métier. Avoir un joueur comme lui, c'est fantastique. Il a eu des problèmes par le passé, notamment durant l'été, mais il a dépassé ça maintenant. C'est quelqu'un qui se donne à fond sur le terrain », a ajouté Puel, sûr que le Fennec finira par retrouver sa véritable vitesse de croisière.