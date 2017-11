Togo: L'opposition retourne dans la rue la semaine prochaine pour 3 jours

C'est ce que renseigne un communiqué dont nous avons reçu copie de samedi.Selon les termes de ce communiqué, la Coalition CAP2015 - Groupe de Six- CAR - PNP- Santé du Peuple invite les Togolais "à nouveau à la rejoindre, encore plus nombreux, sur toute l'étendue du territoire national, les mercredi 29 et jeudi 30 Novembre ainsi que le samedi 02 Décembre". Une invitation qui est adressée après la pause observée cette semaine, et au cours de laquelle, trois leaders de cette opposition, à savoir Jean-Pierre Fabre, Tikpi Atchadam et Brigitte Adjamagbo Johnson, se sont transportés sur Paris pour rencontrer le président guinéen et président en exercice de l'UA (Union Africaine), Alpha Condé. Voici le communiqué.

CAP2015 - Groupe de Six- CAR - PNP- Santé du Peuple

COMMUNIQUE N° 22

Grandes manifestations nationales des 29, 30 Novembre et 02 Décembre 2017

Vous venez une fois encore, chers compatriotes, de démontrer votre détermination en prenant massivement part aux manifestations des 16, 17 et 18 novembre 2017. La Coalition CAP2015 - Groupe de Six- CAR - PNP- Santé du Peuple vous remercie pour ce niveau de mobilisation. Elle vous invite à nouveau à la rejoindre, encore plus nombreux, sur toute l'étendue du territoire national, les mercredi 29 et jeudi 30 Novembre ainsi que le samedi 02 Décembre, pour :

d'une part :

exiger le retour à la Constitution originelle du 14 Octobre 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des togolais de l'étranger ;

et d'autre part :

condamner fermement les propos irresponsables, haineux et va-t-en-guerre du Chef de l'Etat devant les bérets rouges au camp de Témédja, le 10 Novembre 2017,

dénoncer les répressions sauvages des manifestations pacifiques publiques des mois d'Août, Septembre et Octobre 2017 ayant fait des morts, de nombreux blessés et de nombreux exilés,

exiger qu'une enquête indépendante soit diligentée pour situer les responsabilités dans ces massacres de populations aux mains nues et traduire en justice les auteurs et commanditaires,

dénoncer et condamner les traitements inhumains infligés aux détenus politiques et exiger leur libération immédiate et sans conditions,

exiger l'arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l'encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l'opposition,

exiger l'arrêt immédiat des entraves à l'exercice du droit constitutionnel de manifestation sur toute l'étendue du territoire national.

ITINERAIRES DE LOME

Point de départ 1 : Ets CCP- Carrefour Eglise Baptiste- Uniprix (Rails)- Tokoin Trésor- Ramco- Fontaine lumineuse- Bd circulaire- Deckon Déckon- Pharmacie du Bd- Rex- Nopato- Rue de Bè- Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria.

Point de départ 2 : Bè Gakpoto- Marché de Bè- Bd Félix Houphoët Boigny- Bd circulaire côté ouest- Déckon- Pharmacie du Bd- Rex- Nopato- Rue de Bè- Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria.

Point de départ 3 : Atikoumé/Akossombo-Todman-Gbossimé- Bd de la Kara- Gbossimé- Carrefour Eglise Baptiste- Uniprix (Rails)- Tokoin Trésor- Ramco- Fontaine lumineuse- Bd circulaire- Déckon- Pharmacie du Bd- Rex- Nopato- Rue de Bè- Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria

Pour les chefs-lieux de préfectures, les coordinations locales préciseront les itinéraires retenus.

Togolaises et Togolais des villes et campagnes du Togo et de l'étranger, organisations de défense des droits de l'homme, associations de presse, syndicats et associations de la société civile, travailleurs des secteurs public et privé, artistes, élèves, étudiants, revendeuses des marchés, taximen, zémidjans, munis de drapelets togolais, une fois encore soyons tous aux rendez-vous des mercredi 29 Novembre, jeudi 30 Novembre et samedi 02 Décembre 2017, pour dire non, ça suffit, pour exiger la restitution à notre peuple sa souveraineté.

La lutte populaire est invincible

A Lomé le 24 Novembre 2017

Pour les organisateurs

CAP2015 : Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON

GROUPE de Six : Nicodème HABIA

CAR : Jean KISSI

PNP : Tchatikpi OURO-DJIKPA

Santé du Peuple : Georges KUESSAN