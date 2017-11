Afrique de l'Ouest: Lutte contre le cancer dans l'espace UEMOA - La Première dame du Faso prend le leadership

Après la réunion de Ouagadougou et les recommandations adoptées, tout devrait aller plus vite dans l'accélération de la lutte contre le cancer en Afrique, particulièrement dans la zone Uemoa.

Conduite par Mme Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire, la délégation a sollicité l'accompagnement du Président du Faso pour mobiliser ses pairs de l'Uemoa à soutenir la lutte contre le cancer. La rencontre régionale prend fin avec « l'appel de Ouagadougou » qui, selon la ministre Goudou Coffie, va donner lieu à « cette dynamique qui va permettre à tous les ministres membres de l'Uemoa de porter la question réellement de la lutte contre le cancer et l'élargir après à la Cedeao et pourquoi pas à l'Union africaine ».

A l'initiative de la Fondation Kimi et sous le leadership de la Première dame du Faso, les ministres en charge de la Santé des huit pays membres de l'Uemoa, des experts nationaux et internationaux ont échangé sur les moyens de lutte contre le cancer. À la faveur de l'audience d'hier avec le Président Kaboré, une délégation des participants à cette rencontre régionale a partagé ses préoccupations liées à la lutte contre le cancer qui devient un fléau inquiétant dans tous les pays de la sous-région.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.