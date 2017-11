Gabon: Maître Gims, en concert populaire ce 25 novembre à Libreville !

Celui qui est très honoré d'être pour une nouvelle fois au Gabon, devrait défendre ses productions en solo, parmi lesquelles, le phénoménal titre "Sapés comme jamais". On se souviendra qu'il était déjà à Libreville avec le collectif Sexion d'Assaut composé de 9 rappeurs principaux Parisiens. Pour l'étape de Libreville, on faudra prier pour que comme à Port-Gentil, une pluie ne vienne pas perturber les hostilités dont les droits d'entrée sont fixés à 20.000 et 3.000 FCFA. Avant le chow de la capitale provinciale de l'Ogooué Maritime, l'artiste s'est rendu au Centre Espérance, Mission et Insertion (CEMI), un établissement catholique qui accueille les enfants en difficulté sociale pour faire un don.

Il s'est dit disposé à travailler avec tout type d'artiste du continent et du Gabon en particulier, à condition qu'il soit formellement sollicité, maquette à l'appui. Se prononçant sur ce que certains appellent déjà l'esclavage en Libye, il a rappelé son indignation sur la question. Pour la représentante du Groupe Ceca Gadis, c'est un honneur, et un plaisir que le groupe en soit le sponsor officiel. Un sponsoring qui cadre parfaitement avec le slogan de l'entreprise qui est : « Près de chez vous pour mieux vous servir ».

