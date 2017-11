Togo: Le CJD, le MJP, leurs partenaires et les jeunes d'Adéwui réclament une révision de la loi Bodjona

"Les manifestations de rue ont suffisamment causé du tort à la jeunesse togolaise. Elles ont détourné de nombreux jeunes de la préparation de leur avenir et causé la mort d'autres jeunes, elles ont entamé le tissu économique et elles ont remis en cause l'espoir des jeunes qui n'en peuvent plus de voir les investisseurs reporter leur déplacement de Lomé", telle est l'analyse de situation du CJD (Collectif des Jeunes pour le Développement) et le MJP (Mouvement des Jeunes pour la Paix).

Ces derniers au cours d'un meeting ce jour à Adewui, un quartier en plein coeur de Lomé, la capitale du Togo, ont élevé de vives protestations contre ces manifestations de rue organisées ces derniers mois par l'opposition politique togolaise et les désagréments causés à certains togolais qui ne s'inscrivaient pas dans la même dynamique de revendiction politique violente par la rue. Ces deux regroupements de jeunes qui restent convaincus que la meilleure voie possible pour obtenir gain de cause est de "saisir l'opportunité de dialogue offerte par le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, pour résoudre les questions légitimes des réformes constitutionnelles et institutionnelles".

Et, contrairement à d'autres organisations se réclamant de la société civile togolaise et qui ont élevé leur voix pour dénoncer ces dernières semaines des restrictions quant à la liberté de manifestation, les deux structures précitées et leurs partenaires, " dans le souci, dit-on, de sauvegarder les acquis des reformes entreprises depuis le 2ème mandat de Faure Gnassingbé et au respect de l'expression du peuple, "demandent la révision de la loi de 2011 (plus connue sous le nom de Loi Bodjona), sur les libertés de manifestations publiques afin d'y introduire des précisions sur les conditions de manifestations, et surtout les responsabilités pénales des organisateurs devant les dégâts et les victimes qu'occasionnent ces manifestations".

Outre cette revendication contenue dans la déclaration ayant sanctionné ce meeting, cette rencontre avec la jeunesse d'Adéwui a été l'occasion pour le CJD, le MJP et leurs partenaires d'attirer l'attention des jeunes togolais sur l'usage négatif qui est fait des réseaux sociaux. Conseillère au MJP, Mme Médissa Sama, a convié les jeunes togolais poumons du développement de notre pays, à prendre une décision responsable face aux messages politiques manipulateurs, en se faisant leur propre analyse de ces messages qui atterissent sur leurs téléphones mobiles. En tout cas, avertit-elle, "personne ne dit que le Togo est parfait, mais il ne faut pas le brûler". Elle a été appuyée dans ses mots par des membres de la Coordination du CJD tels Orfé Adom, Tozim Dandao et Eli Attiogbé, qui ont appelé les jeunes togolais à prendre l'engagement "de ne jamais céder aux provocations, de ne jamais accepter que des gens viennent casser ce qu'on a construit".

Certains artistes de la chanson et comédiens ont joint leur voix à celle des organisateurs pour suggérer la méthode pacifique dans la résolution des différends.

Etait présent à ce meeting, le président du CJD, Akouété Adanbounou.