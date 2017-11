Togo: Les patrons de presse s'y sont prêtés à l'exercice

Parlant du concept "Eco jogging", le ministre a déclaré qu'il mérite d'être développé parce que c'est un concept, qui, selon lui, allie à la fois le développement durable, le civisme et la citoyenneté en rendant l'environnement propre et sain.

développement durable, le civisme et le sport c'est très bien. Ça prouve que les journalistes sont des personnes engagées et responsables », a-t-il affirmé.

Le ministre de la Communication, de la culture, des sports et de la formation civique, Guy Madjé Lorenzo qui a également participer à la course, a salué engagement du CONAPP en ce qui concerne le développement durable. « Avoir des journalistes engagées dans le

jogging" pour débarrasser notre environnement de déchets et aussi sensibiliser les populations pour qu'à la longue, nous puissions léguer un environnement sain et vivable aux générations futures », a souligné la vice-présidente du CONAPP.

Débuté au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), cette course "Eco jogging" a sillonné les artères de la ville de Lomé avant de chuter au même endroit. Elle a été organisée par les initiateurs de "Eco jogging" en collaboration avec le CONAPP.

