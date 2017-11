Cote d'Ivoire: MTN Ligue 1 - Bouaké Fc et l'Usc Bassam, ces promus qui troublent l'élite

Bouaké Fc et l'Usc Bassam sont les nouveaux promus de la Mtn Ligue 1. Une seule année de présence et en l'espace de quelques matches, ces deux formations sont en train de troubler le sommeil des cadres de la Ligue 1.

Bouaké Fc ou la "griffe" du président Diabaté Issa

Sans complexe, on a l'impression que cela fait un moment que l'équipe du président Diabaté Issa dit le « Chat », grâce à son football à la fois spectaculaire et couronné par un réalisme rarement démontré par une équipe qui vient d'une division inférieure, séjourne en Ligue 1.

Et cela fait même plaisir de voir Ouattara Kipani et la formation de la région de « Gbêkê » au plus haut niveau du football ivoirien après un passage éclair, sans succès en 2015 en Ligue 1. « Ma priorité, c'est le maintien », disait le président Diabaté Issa dès l'entame de la nouvelle saison après la montée de Bouaké dans l'élite.

Plus que jouer désormais, c'est une place plus qu'honorable que vise les « Bouakois » qui n'ont pas fini de surprendre après six journées. Et la suite de la Mtn Ligue1 situera sur les capacités du club cher au président Diabaté Issa, à briguer une place dans le haut du tableau.

Coach Boudo Mory impose son style aux insulaires de Bassam

Pour son grand retour en Mtn Ligue 1, les insulaires de l'Usc Bassam sont en train de réaliser un véritable exploit. En six sorties, l'Usc Bassam pointe à la 6e place avec 10 points. Une sacrée performance pour une formation qui revient parmi l'élite après plusieurs années de disette.

Si Bassam doit plus sa notoriété à des garçons comme Bilé Ekpagni, Liéhoun Tata, Djédjé Landry ou encore Gnonmagnon Zaby Hyacinthe qui ont jadis fait sa renommée, c'est la métamorphose technique amorcée sous l'ère Boudo Mory qui est en train de faire saliver de nouveau les inconditionnels de la Ligue 1, friands du beau jeu. Bassam est en train de renaître, sans grands noms mais avec de nobles ambitions.

Comme il y a de cela quelques années, le Séwé semait le doute dans l'esprit des Ivoiriens et arrachait son premier titre de champion de Côte d'Ivoire avant d'assoir une suprématie relayée bien plus tard par l'As Tanda. Avant que l'Asec Mimosas ne se réveille en 2017. On s'achemine vers la fin de la première moitié de la Ligue 1. C'est à un moment pareil que les Séwékés avaient accentué leurs efforts pour assoir définitivement leur suprématie et (... ) régner sur la ligue pendant cinq ans.

Personne ne fait attention à Bassam qui engrange des points à chacune de ses sorties. En match comptant pour la 7e journée, l'Usc Bassam sera face à l'Asi. Et coach Boudo Mory cherchera à prendre trois points précieux sans faire de tapage.