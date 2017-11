Congo-Brazzaville: Non-respect de l'Accord de la Saint-Sylvestre - Les évêques catholiques prêts à lancer un mot d'ordre

Enfin, il est à noter que ces travaux de la Cénco sont intervenus dans la foulée du message du pape François, rendu public, le 23 novembre, en rapport avec la situation au Sud-Soudan et en RDC. « Nous voulons jeter des semences de paix dans la terre du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, et en toute terre blessée par la guerre (... ) Que le Seigneur ressuscité abatte les murs de l'inimitié qu'aujourd'hui partagent les frères, spécialement au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo », avait déclaré le pape.

Promesse a été faite de lancer prochainement, à l'endroit du peuple congolais, un mot d'ordre à travers un message d'orientation. Dans ce message, il est clair que le clergé catholique va donner des directives aux Congolais quant à la manière d'agir et d'influer positivement sur le processus électoral en cours. Pour les évêques, leur message d'orientation pastorale n'atteindra son objectif que si les différentes recommandations faites aux uns et aux autres sont suivies. « Ce qui intéresse vraiment les évêques, c'est vaincre la mauvaise foi constatée dans la mise en œuvre de l'Accord », a indiqué une source proche de la Cénco.

